Francesco ‘Ciccio’ Baiano, ex calciatore con un trascorso anche con la maglia della Fiorentina, è intervenuto durante il Pentasport di Radio Bruno per dire la sua sul momento dei viola.

Sulla società

“Una squadra che non ha una società forte alle spalle, un Presidente che vive in America e si vede poco, e gli vanno a raccontare ciò che succede, è un problema. Non deve essere un alibi per i giocatori, perché poi ci vanno loro in campo, ma la Fiorentina si è trovata in mezzo al mare con onde sempre più alte, ma senza motore e senza remi”.

Su Kean

“Kean? L'attaccante deve essere egoista, ma quando esagera è normale che ti faccia innervosire. Io sono stato fortunato, ho avuto un centravanti come Batistuta che concretizzava tutto ciò che gli fornivamo, e anche se non me la passava ero contento perché il più delle volte segnava. Non tutti gli anni sono uguali, l'anno scorso a Kean bastava molto meno e quest'anno sta facendo fatica, ma è anche vero che non ha tante occasioni: non ho mai visto Kean sbagliare cinque gol sotto porta, le palle se le crea da solo. La Fiorentina non può fare a meno di Kean, e allora se hai un giocatore sopra la media, devi mettere davanti il bene della squadra".

Sulla partita contro il Milan

“Contro Milan e Lazio hai fatto due partite che ti danno uno spiraglio, hai fatto due punti e ti portano a pensare che il vento sia cambiato. Però sei sempre lì sotto, e questa deve essere solo una partenza, è da qui che devi ricostruire per migliorare tutto l'aspetto di gioco. Il Milan ha avuto due palle gol, se ne avessero segnata anche solo una, in quella situazione di classifica, il Milan avrebbe fatto la sua partita e vinto. Invece, per come si è messa, la Fiorentina è stata sfortunata".