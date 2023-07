Gori pronto a lasciare ancora la Fiorentina e nel frattempo rifiuta due proposte. Il centravanti viola non vuole scendere in Serie C: la situazione

L'attaccante della Fiorentina classe '99 Gabriele Gori è reduce dall'esperienza in Serie B alla Reggina e da poco si allena al Viola Park in attesa di trovare una nuova destinazione. Sull'attaccante toscano si stanno muovendo varie squadre, tra cui Arezzo, in cui ha già militato con ottimi risultati, ed il Catania.

Il calciatore però al momento non è intenzionato a scendere in Serie C ed è all ricerca di un'altra chance in Serie B. Il contratto di Gori con la Fiorentina scadrà nel 2025, ma è difficile pensare che le sorti del calciatore in maglia viola possano cambiare. Ormai da tempo infatti la dirigenza della Fiorentina sembra aver chiaramente deciso di non scommettere sul centravanti mancino.