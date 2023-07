Solo un breve passaggio a Firenze per Corradini. L'ex capitano della Primavera viola è pronto a spostarsi in Serie B

Nella giornata di ieri ha fatto ritorno a Firenze anche il classe 2002 umbro Giovanni Corradini, centrocampista di proprietà della Fiorentina cresciuto nel Perugia. Il calciatore gigliato, ex capitano della Primavera, sembra però destinato a rimanere molto poco col gruppo viola. Dopo non essere stato convocato per il ritiro, è molto a lasciare di nuovo la Fiorentina.

È vicinissima infatti la chiusura col Pisa per il mediano mancino, lo scorso anno in prestito dai viola alla Pro Vercelli in Serie C. Alberto Aquilani, neo tecnico nerazzurro, conosce molto bene il 20enne per averlo allenato proprio nel settore giovanile gigliato, permettendogli di ottenere continuità ed ottimi livelli di rendimento con la Primavera viola. Attesi sviluppi nelle prossime ore: Corradini lascia ancora Firenze.