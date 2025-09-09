"Kean è una bella ruota motrice, le sue azioni sono decollate, è implacabile"

Nell'Italia che vince, in primo piano c'è il volto del centravanti della Fiorentina, Moise Kean, che viene celebrato questa mattina sui quotidiani nazionali.

“Una bella ruota motrice”

Scrive l'editorialista del Corriere della Sera (e commentatore TV) Paolo Condò: “Meno male che tra i discutibili stravolgimenti della squadra di Bergamo non c’era il doppio centravanti, perché è stata la trazione anteriore a farci riemergere dalla buca. Kean e Retegui sono due belle ruote motrici”.

“Azioni decollate”

E poi ha aggiunto: “Ieri sono decollate le azioni di Moise Kean, implacabile nel colpire e provvidenziale per il timing del 2-2”.