Bonaventura: "Il risultato non conta, abbiamo fatto buone cose. Arthur darà tanto a questa squadra. Castrovilli è uno di noi"

Questo pomeriggio al termine dell'amichevole contro il Newcastle, persa dalla Fiorentina per 2-0, il centrocampista viola Giacomo Bonaventura ha commentato la prestazione dei suoi.

Queste le dichiarazioni del giocatore viola: “Del risultato ci frega poco, nel senso che nelle prime partite è importante fare fatica per mettere minuti. Oggi era un test importante, contro una grande squadra, e penso che abbiamo fatto buone cose. Abbiamo ancora altri test, dobbiamo fare questo in vista del campionato. La mancanza del gol? Adesso è normale che a livello tecnico ci sia ancora un po' di imperfezione, abbiamo sulle spalle il grande carico di lavoro del ritiro e quindi non vedo nessun problema. Ma abbiamo fatto più minuti e questo è importante, abbiamo tenuto la palla e fatto vedere buone cose, l'importante è farsi trovare in condizione quando arriverà la Serie A, adesso il risultato ci interessa zero. Quando arriverà la condizione saremo forti e daremo fastidio a tante squadre”.

Ha poi continuato parlando del rapporto con Arthur: “In linea generale cerchiamo di tenere la palla e quindi quando siamo in possesso, se stiamo vicini tra centrocampisti, è tutto più facile. Arthur è uno che vede il gioco e credo sarà bello giocare con lui quest’anno: darà tanto a questa squadra. Il mio ruolo? Giù o meno gioco nella stessa posiziona dell’anno scorso poi è normale che ci si sposti in base alla posizione dell’avversario. Il mister è sempre lo stesso e anche i concetti restano gli stessi”.

Ha concluso poi con un pensiero per Castrovilli: "Lo abbracceremo forte al suo ritorno, è sempre uno di noi".