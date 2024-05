Spugna: "Dobbiamo scordarci del 5-0 alla Fiorentina, domani sarà diverso. Le Viola quest'anno hanno fatto qualcosa d'importante"

Alla vigilia della finale di Coppa Italia Femminile contro la Fiorentina - domani alle 21:30 (diretta televisiva su Rai 2) a Cesena - il tecnico della Roma Alessandro Spugna ha parlato ai canali ufficiali del club:

La Roma ha vinto contro la Fiorentina con un risultato molto largo all'ultima giornata di campionato, ma questa è una finale

"Dobbiamo dimenticare in fretta la partita di campionato contro la Fiorentina, abbiamo giocato bene ma in finale sarà tutto diverso. Dobbiamo concentraci sulla partita, giochiamo contro un avversario che ha fatto un percorso importante in stagione e nella competizione, dobbiamo avere la fame necessaria per vincere un altro trofeo".

Cosa significherebbe vincere la Coppa Italia?

“Vorrebbe dire concludere al meglio la stagione, arrivare in tre anni al quarto trofeo, il quinto in cinque anni. Vogliamo vincere per portare in bacheca un'altra Coppa Italia e concludere la stagione nel migliore dei modi. Non mi piace parlare di cicli, ma con questa finale, più che con le altre, si chiude un cerchio”.