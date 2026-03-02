L'uomo con la maschera
Robin Gosens. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
L'uomo con la maschera, o se preferite l'uomo con la mascherina. Robin Gosens questa sera se ne andrà in panchina alla Bluenergy Arena con mascherina sul viso incorporata.
Fratture
Tutto questo a seguito delle due fratture a carico dello zigomo e della zona vicina all'occhio rimediate durante Fiorentina-Jagiellonia di Conference League.
Panchina
Abbiamo scritto panchina perché, con tutta probabilità, Gosens non partirà titolare nel match valido per la 27esima giornata del campionato di Serie A.
