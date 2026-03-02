​​

L'uomo con la maschera

Calabrone Viola /
Robin Gosens
Robin Gosens. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com

L'uomo con la maschera, o se preferite l'uomo con la mascherina. Robin Gosens questa sera se ne andrà in panchina alla Bluenergy Arena con mascherina sul viso incorporata

Fratture

Tutto questo a seguito delle due fratture a carico dello zigomo e della zona vicina all'occhio rimediate durante Fiorentina-Jagiellonia di Conference League. 

Panchina

Abbiamo scritto panchina perché, con tutta probabilità, Gosens non partirà titolare nel match valido per la 27esima giornata del campionato di Serie A. 

