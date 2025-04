In vista della partita di stasera tra Milan e Fiorentina, c'era apprensione a Milanello per le condizioni di Tijjani Reijnders, il talentuoso centrocampista olandese in forza ai rossoneri, uscito anzitempo dall'ultimo allenamento per un indisposizione di tipo intestinale.

Secondo quanto riportato da varie testate legate al mondo rossonero, Conceicao non vuole rinunciare al suo punto di riferimento del centrocampo: l'olandese, stringendo i denti, dovrebbe essere regolarmente in campo dal 1'. Conferma tra i titolari in arrivo anche per Tammy Abraham, che complice l'ultima sua rete nel derby ed un periodo di forma altalenante del titolare Gimenez, dovrebbe prendere posto in attacco sin dal primo minuto, questa sera.