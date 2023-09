Mina, si parte male: Infortunio con la Colombia. Il difensore della Fiorentina esce dal campo in lacrime

Comincia male la stagione per il difensore della Fiorentina, Yerry Mina.

Il centrale, impegnato stanotte nella partita di qualificazione ai prossimi Mondiali, Cile-Colombia, è dovuto uscire dal campo al 23' a causa di un problema, l'ennesimo negli ultimi due anni, di tipo muscolare.

Intervenendo in chiusura su un avversario e allontanando il pallone, ha sentito subito una fitta alla coscia sinistra e ha abbandonato il terreno di gioco in lacrime. C'è da capire ovviamente se queste lacrime fossero più di rabbia per la situazione o per il dolore sentito nella circostanza.

Le sue condizioni saranno valutate dallo staff medico viola al suo ritorno in Italia. Per il momento quello che è certo è che non ci sarà nella prossima gara interna della squadra contro l'Atalanta.

Per la cronaca, la partita è terminata sullo 0-0.