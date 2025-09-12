L'ha scansata con il Besiktas ma la ritrova con l'Aek Atene: nel destino di Joao Mario c'era proprio la Fiorentina

La Conference il portoghese Joao Mario avrebbe dovuto giocarla con il Besiktas se i turchi non si fossero fatti eliminare a sorpresa dal Losanna, al play-off. Il centrocampista aveva per altro segnato due reti nel turno precedente. Ma proprio in queste ultime ore di mercato, ancora aperto in Grecia, l'ex interista è passato in prestito all'Aek Atene di Jovic.

E allora ecco che l'incrocio con la Fiorentina (e con la Conference) ci sarà lo stesso: il prossimo 27 novembre i greci saranno di scena al Franchi, con il loro nuovo acquisto.