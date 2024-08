Torna in campo ufficiale la Fiorentina e lo fa con un nuovo allenatore e sul prato di una neopromossa. Il Parma al Tardini ospita i Viola che vogliono subito partire con il piede giusto. Palladino, a differenza di Italiano, gioca con la difesa a tre, per cui vedremo un 3-4-2-1. Vediamo le scelte del tecnico gigliato.

C'è Terracciano in porta, concedendo un po' di tempo per ambientarsi a De Gea; la linea arretrata è formata da Martinez Quarta a destra, Pongracic nel mezzo e Comuzzo adattato come braccetto di sinistra, causa assenza per squalifica di Ranieri. Nel mezzo, Amrabat un po' a sorpresa e Mandragora; ai loro lati, sulle fasce, Dodo a destra e Biraghi a sinistra. Davanti c'è l'esordio anche di Colpani, che si affiancherà a Kouame, e quello di Kean, unica punta viola. Sottil ha avuto un problema al polpaccio, partirà dalla panchina; così come Beltran. A seguire, le formazioni delle due squadre:

FIORENTINA (3-4-2-1): Terracciano; Comuzzo, Pongracic, Martinez Quarta; Dodo, Amrabat, Mandragora, Biraghi; Colpani, Kouame; Kean. All. Palladino.

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Balogh, Circati, Valeri; Bernabè, Estevez; Man, Sohm, Mihaila; Bonny. All. Pecchia.