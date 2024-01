Il Viola Park non basta a convincere Borys: salta la trattativa con lo Slask Wroclaw. Ecco il motivo

Il giovane polacco non si trasferirà a Firenze

Ormai da tempo vi raccontiamo dell'interesse della Fiorentina per Karol Borys, centrocampista classe 2006 dello Slask Wroclaw. Questa mattina è tornato sull'argomento il portale polacco Meczyki, che parlava di un possibile intreccio di mercato che avrebbe potuto coinvolgere anche il classe 2005 della Primavera viola Adrien Denes. Borys aveva visitato Firenze e il Viola Park ma, dopo settimane di riflessioni, ha deciso di fare retromarcia.

Salta tutto

Sulle colonne del sito locale si legge infatti che la trattativa era pronta a partire e concludersi in poco tempo, ma Borys e la sua famiglia non erano convinti. Il giocatore ha per il momento deciso di non lasciare il suo Paese, ritenendo troppo grande il salto dalla Polonia alla Serie A in relazione alla sua giovane età. Si arena dunque ancor prima di cominciare un'operazione che Fiorentina e Slask Wroclaw avrebbero invece intavolato volentieri, e che appunto avrebbe coinvolto un classe 2005 della Primavera viola, l'ungherese Adrian Denes.