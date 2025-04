Nella Fiorentina che sfiorò lo scudetto nella stagione 1981-82, in porta c'era Giovanni Galli.

“In lotta per lo scudetto per caso”

Di quella stagione, Galli ne ha parlato in un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport: “Ci trovammo in lotta per caso, l’infortunio di Antognoni ci compattò, eravamo granitici. All’ultima giornata pareggiammo a Cagliari e si videro i nostri limiti. Ci annullarono un gol buono e alla Juve non dettero un rigore contro. Per noi era rivalità sportiva. I veleni e i riferimenti al potere sono venuti dopo, da lì. Ma la miglior stagione viola fu l’ultima, con Agroppi allenatore. Un burbero dal cuore d’oro”.

“Ujfalusi, che scoperta”

Galli ha poi detto: “Mai pensato di fare l'allenatore. Mi piaceva scegliere giocatori. Alla Fiorentina la scoperta che mi dette più soddisfazioni: Ujfalusi”.