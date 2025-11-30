​​

La Nazione: Fiorentina adesso non ti nascondere

Redazione /
La Nazione

In prima pagina de La Nazione di oggi compare il titolo dedicato alla squadra viola: "E ora Fiorentina non nasconderti". 

Pagina 2:

A questa pagina leggiamo: "Arriva la domenica più complicata, a Bergamo spalle al muro. Servono cuore e orgoglio". 

Pagina 3

Qui troviamo: "Vanoli-Palladino, intrecci pericolosi. Raffa poteva ritornare a sorpresa, ma il club ha scelto l'ex difensore. Il passato non conta, serve vincere". 

Pagina 4

E a questa pagina c'è: "Fortini e Parisi si prendono ancora le corsie. Gudmundsson si gioca il posto con Piccoli". 

