La Nazione: Fiorentina adesso non ti nascondere
In prima pagina de La Nazione di oggi compare il titolo dedicato alla squadra viola: "E ora Fiorentina non nasconderti".
Pagina 2:
A questa pagina leggiamo: "Arriva la domenica più complicata, a Bergamo spalle al muro. Servono cuore e orgoglio".
Pagina 3
Qui troviamo: "Vanoli-Palladino, intrecci pericolosi. Raffa poteva ritornare a sorpresa, ma il club ha scelto l'ex difensore. Il passato non conta, serve vincere".
Pagina 4
E a questa pagina c'è: "Fortini e Parisi si prendono ancora le corsie. Gudmundsson si gioca il posto con Piccoli".
💬 Commenti (1)