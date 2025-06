L'esperto giornalista Benedetto Ferrara è intervenuto a Radio Bruno per commentare il periodo vissuto in casa Fiorentina, con il club ancora alla ricerca dell'allenatore per la prossima stagione.

Su Pradè e la scelta del prossimo allenatore

“Sono convinto che la lista dei nomi accostati alla Fiorentina in queste ore non porti da nessuna pare. Le dimissioni di Palladino sarebbero nate da controversie con Pradè, da una mancata affinità di idee. Ma un direttore che ha preso Montella e Italiano non so cosa ci potesse trovare nel calcio di Palladino. Spero tuttavia che Pradè abbia una sorpresa, un asso nella manica”.

“Gilardino non sarebbe un allenatore da cui ripartire. Quello poteva essere Sarri. Ciò che va dimostrato, adesso, è l'ambizione di cui si parla da anni. Un grande allenatore viene a Firenze solo se ci sono degli obiettivi concreti”.

Pioli?

Credo che prima di accettare la Fiorentina vorrà capire cosa faranno Juventus e Atalanta. È un bravo allenatore, ha fatto esperienza in grandi squadre, però mi sembra un po' troppo dentro ai canoni. Io credo che Pradè voglia trovare un nome fuori dagli schemi".