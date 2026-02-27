FOTO - Ecco il tabellone definitivo della Conference League: le rappresentanti di Spagna, Germania e Francia dalla parte opposta rispetto alla Fiorentina

Con il sorteggio di Nyon, oltre agli accoppiamenti degli ottavi di finale, è stato stabilito anche il tabellone definitivo della Conference League. Anche da questo punto di vista a andata molto bene alla Fiorentina, che eviterà almeno fino all'eventuale finale alcune delle squadre favorite.

Se è vero che i viola, in caso di passaggio del turno, ai quarti potrebbero incontrare il Crystal Palace (che però sta passando tutt'altro che un bel periodo), il sorteggio ha voluto che due delle favorite, ovvero Strasburgo e Rayo Vallecano, e anche i tedeschi del Mainz, finissero dalla parte opposta del tabellone. Dal lato della Fiorentina invece, oltre al Crystal Palace, la minaccia più grande è rappresentata dagli olandesi dell'AZ Alkmaar. Di seguito il tabellone completo: