Corriere dello Sport-Stadio: Offerto Belotti

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio c'è questo titolo sul mercato della Fiorentina: "Offerto Belotti". Sottotitolo: "Brian Rodriguez arriva oggi o domani". E ancora: "Dall'ingaggio al futuro di Nzola, molti dubbi sull'operazione con i Friedkin".

Pagina 18

Apertura per: “Fiorentina sprint Brian Idea, scambio Ikoné-Belotti”. Sottotitolo: “L’uruguaiano in arrivo tra oggi e domani, se parte il francese arriva anche Vargas Nzola andrà via”. In taglio basso ci sono le dichiarazioni di Giani: “I lavori al Franchi solo dal 2025”.

Pagina 19

Si cambia argomento in questa pagina: “El Rayo Rodriguez con speedy Gonzalez”. Sottotitolo: “Il soprannome di Brian è “fulmine”, giocherà a sinistra, mentre a destra imperverserà l’argentino”.