Una trattativa molto complessa...ma Fiorentina e Roma ci stanno ragionando su. Nzola da ricollocare

Uno scambio di prestiti tra Fiorentina e Roma? L'ipotesi di base, come sappiamo da giorni è quella di un trasferimento nella Capitale di Ikone e l'arrivo sotto al Duomo di Belotti.

I problemi da superare

Una trattativa molto complessa, anche perché diverse sono le cifre dell'ingaggio dei due e anche la durata dei rispettivi contratti. Però le due società stanno ragionandoci sopra, perché De Rossi ha chiesto un esterno offensivo a destra per il 4-3-3, mentre la formazione viola cerca gol davanti. Beltran in questo senso una prima risposta l'ha data, ma Nzola...

Nzola da ricollocare

E proprio l'angolano, in caso di arrivo di Belotti, andrebbe ricollocato perché con il Gallo in squadra diventerebbe automaticamente il terzo centravanti in ordine di gerarchia.