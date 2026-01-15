Tra i tanti argomenti su cui si è soffermato l’intermediario di mercato Michele Fratini a Fiorentinanews.com durante Hangover Viola c’è anche il quasi nuovo calciatore viola Jack Harrison, ma non solo.

’Ha un calcio pulito, potente, serviva alla Fiorentina’

“Harrison è uno dei pochi giocatori che sanno accelerare col pallone tra i piedi, ha un calcio pulito e potente. È un elemento sul quale ho fiducia, che serviva alla Fiorentina, crea superiorità numerica in campo. Lo vedo bene sulla fascia sinistra, piuttosto che a piede invertito. Un calciatore che ora andrei a prendere è Sergi Roberto, che al Como non gioca più. È stato una vita al Barcellona, sa dirigere l’orchestra alzando e abbassando i ritmi, è perfetto, ha anche tiro, è l’elemento che manca in mezzo al campo alla Fiorentina”.

‘Vanoli ha sbagliato a confermare Ranieri capitano’

“La Fiorentina deve riprendersi acquistando calciatori pronti e concentrati sull’obiettivo salvezza ma anche su Conference League e Coppa Italia, in cui siamo ancora in corsa e che possono regalare sorprese e salvare la stagione. Vanoli ha sbagliato a confermare Ranieri capitano appena arrivato, dovendo poi tornare sui propri passi. Vista la situazione in cui si è ritrovata la Fiorentina non mi sorprenderei se fosse sacrificato qualche senatore. Mi aspetto una Fiorentina che adesso possa schierare il 4-2-3-1 con Fagioli e Brescianini in mediana e poi Harrison, Gudmundsson e Solomon dietro a Kean”.

Su Kean, infine: “A proposito del centravanti viola, voglio assolutamente difenderlo. Vorrei sapere quale attaccante centrale in Italia sta segnando così tanto e più della punta della Fiorentina. Come si fa ad avercela con Kean? L’alternativa viola è Piccoli, che, pagato quasi 30 milioni, non si è mai visto. Fino a poche gare fa la Fiorentina gioca senza regista ed esterni, ma chi serviva Kean? Ha grandissime attenuanti. Lo scorso anno ha segnato 20 reti e piace a tutte le big in Italia. Teniamocelo stretto”.