Ha parlato di Vincenzo Italiano e del suo percorso anche alla Fiorentina, Gianluca Pagliuca, ex portiere di Bologna, Inter e Samp, a La Gazzetta dello Sport:

"Sarebbe un pazzo ad andare via. Anche a Firenze è rimasto tre anni: io non sono per gli allenatori su una sola panchina a vita o quasi, ma tre o quattro anni è la giusta dose per programmare, sviluppare, avvicinarsi a qualcosa di importante, che sia un trofeo o no. Ripeto: sarebbe folle andare via, guarda che fine ha fatto quell’altro… (Motta, ndr)".