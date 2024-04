Dal Sudamerica escludono il ritorno in patria per Burdisso: "Non ha intenzione di lavorare ancora in Argentina"

Anche il giornalista sudamericano Cesar Luis Merlo ha parlato dell'addio di Nicolas Burdisso alla Fiorentina. Una notizia che era nell'aria da tempo e che stamani ha trovato conferme da parte di più fonti. Il dt viola rimarrà in carica fino al 30 giugno per poi salutare definitivamente il club gigliato.

Per il suo futuro, le opzioni sembravano poter essere due: o un rientro in Argentina per fare esperienza oppure alla Roma nel ruolo di nuovo direttore sportivo al fianco dell'amico De Rossi. Una delle due possibilità Merlo la esclude, scrivendo sui propri profili social:

“Nicolás Burdisso lascia l'area tecnica della Fiorentina poiché ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza il 30/6. Resterà con la squadra fino all'ultima partita della stagione e poi cercherà nuove direzioni. In linea di principio, non ha intenzione di lavorare di nuovo in Argentina”. Che Burdisso stia aspettando una chiamata dalla capitale?