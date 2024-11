Agostini: "Qualche squadra busserà per Shpendi a gennaio, ma il Cesena lo vuole tenere fino a giugno. Poi vedremo"

A margine del premio "La Clessidra" ad Anghiari, in provincia di Arezzo, il responsabile dell'area tecnica del Cesena Massimo Agostini ha parlato anche dell'obiettivo della Fiorentina Cristian Shpendi. Queste le sue parole a tutttomercatoweb.com:

“Sta facendo una crescita molto accelerata, è un ragazzo che ha la cultura del lavoro, molto educato che vuole arrivare ma lavorando. Sta facendo bene, è il capocannoniere di questa Serie B. Noi siamo contenti, cerchiamo di proteggerlo e il mister lo fa lavorare per farlo crescere. Lui può essere un attaccante che in futuro può far parlare di sé. A gennaio la Serie A? Qualche squadra verrà a bussare per informazioni ma penso che l'intenzione della proprietà fino a giugno è tenerlo a Cesena. Poi quello che succederà a gennaio lo scopriremo fra un po'”.