L'interesse della Fiorentina per Cristian Shpendi è concreto. Lo ribadisce questa mattina il Corriere dello Sport-Stadio, che sottolinea come la società viola abbia individuato nell'attaccante del Cesena il rinforzo per il suo reparto offensivo. Tuttavia, però, l'operazione è più fattibile per la prossima stagione, con i viola che potrebbero provare a chiudere il colpo già a gennaio.

Pradè ha già fatto varie volte colpi del genere: da Amrabat a Maleh, fino a Sabiri: lasciare il giocatore in prestito per sei mesi al club, per poi completare il trasferimento a giugno. La volontà della Fiorentina è quella di chiudere il discorso già in inverno per anticipare le avversarie (ci sono Napoli, Atalanta e Torino) e eventuali aumenti ulteriori del costo del cartellino del ventunenne.

Il giocatore albanese costa 15 milioni di euro trattabili ed è seguito da un agente molto vicino al club di Rocco Commisso: Fali Ramadani. Questo potrebbe agevolare le cose. Al momento il centravanti è legato ai bianconeri da un contratto che scadrà nel giugno del 2026 e che è stato rinnovato un anno e mezzo fa. Shpendi vestirebbe volentieri la maglia della Fiorentina, ma al momento è concentrato sul Cesena, che lo vuole tenere fino a fine stagione. 12 giornate di campionato, in Serie B, e già 8 reti realizzate. Più 2 se si considera anche la Coppa Italia. Con un andamento così, il prezzo potrebbe salire alle stelle e la Fiorentina vuole fare in fretta. Vice Kean? Non lui, non subito.