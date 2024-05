Dimatos: "La Fiorentina restituirà molti biglietti alla Uefa. Richiesta enorme da parte dei tifosi dell'Olympiakos"

Il giornalista sportivo e consulente media dell'Uefa, Andreas Dimatos, intervenuto su Kanali Ena 90.4 ha parlato della questione biglietti relativa alla finale di Conference League, che si giocherà ad Atene, tra Fiorentina e Olympiakos.

Biglietti restituiti alla Uefa

“I biglietti che la Fiorentina restituirà - ha detto - non verranno consegnati automaticamente ai tifosi dell'Olympiakos, ma torneranno alla UEFA e la gestione passerà tramite lo stesso ente organizzatore. C'è un enorme bisogno di biglietti extra da parte della squadra greca per la finale”.

“Gli appassionati di sport italiani non viaggiano mai senza biglietto”

E poi: “Ricordo che l'anno scorso i tifosi della Fiorentina, che era la sua prima finale dopo tanti anni in Europa, erano meno di quelli del West Ham. Devo aggiungere che più di ventimila tifosi inglesi erano arrivati ​​senza biglietto, cosa che non accadrà nella finale di Atene di quest'anno. Gli appassionati di sport italiani non viaggiano mai senza il biglietto della partita. In ogni caso si prevede che la Fiorentina non esaurirà i biglietti, ma non sappiamo ancora quanti di questi verranno restituiti alla Uefa”.