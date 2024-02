Il direttore di Italia7 Enzo Bucchioni è intervenuto al TGR Rai per parlare della battuta d'arresto rimediata al Dall'Ara dalla Fiorentina, proiettandosi poi alla sfida di domenica prossima contro l'Empoli.

‘Inaccettabile non fare un tiro in porta, la Fiorentina non va da un mese e mezzo’

“Una prestazione più che deludente, brutta e per certi versi inaccettabile per una squadra che deve lottare per certe ambizioni. La Fiorentina non è mai stata in gara, la squadra non può non fare un tiro in porta e subire troppo nella fase difensiva. Si complica molto la corsa, non è una partita singola contro il Bologna che sta giocando molto bene, è un mese e mezzo che la Fiorentina non va, al di là della vittoria col debole Frosinone. La Fiorentina ha perso a Sassuolo e a Lecce”.

‘Italiano deve intervenire e proteggere la squadra, non si può continuare a giocare allo stesso modo’

“È un momento delicato, ma Italiano è l'artefice della crescita della Fiorentina da due anni e mezzo. Ora le difficoltà sono evidenti, alcuni giocatori stanno rendendo la metà del reale valore, se una squadra è in difficoltà si deve un po' proteggere, non può continuare a giocare allo stesso modo. L'allenatore deve intervenire e dare uno spartito tecnico che li irrobustisca un po', la fase difensiva è da rivedere”.

‘Sfida apertissima con l’Empoli, la squadra di Nicola metterà in difficoltà la Fiorentina'

“Con l'Empoli sarà durissima, la squadra di Nicola sente la partita e gioca in un modo che mette in difficoltà la Fiorentina, ne sono sicuro. Gioca molto basso in difesa e riparte negli spazi. Se la Fiorentina non cambierà modo di giocare andrà in difficoltà, l'allenatore deve fare qualcosa. Una partita assolutamente aperta, l'Empoli è umile e gioca sulle ripartenze”.