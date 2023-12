La Lazio perde il suo numero 10: Supercoppa a forte rischio per Luis Alberto. Ecco il comunicato

Si avvicina la Supercoppa Italiana per la Fiorentina, così come per Inter, Napoli e Lazio. Proprio per quanto riguarda i biancocelesti, c'è una brutta notizia: gli esami hanno riportato una lesione per Luis Alberto. A rischio la sua presenza nella competizione, previste dalle due alle tre settimane di stop.

Ecco il comunicato della Lazio: “Gli accertamenti hanno evidenziato un lesione di basso/medio grado dell’adduttore della coscia sinistra, riportata nel corso della partita contro l'Empoli. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano. Ulteriori esami strumentali verranno ripetuti nei prossimi giorni per quantificare i tempi di recupero”.