Non è ancora iniziata, ma la nuova Supercoppa ha già stufato. Pronta a tornare alla vecchia maniera nel 2025?

Il 21 gennaio 2024, con Fiorentina-Napoli, inizierà la nuova edizione a quattro squadre della Supercoppa Italiana. Questo nuovo format, con la formula delle final four, però potrebbe avere vita breve.

L'indiscrezione

Come riportato da TuttoSport, i club italiano avrebbero inserito una clausola a loro favore per tornare alla sfida a gara secca, come avveniva fino all’anno scorso.

Troppe partite

Il motivo è da ritrovarsi nelle nuove edizioni delle competizioni europee UEFA. Con l'introduzione della formula a girone unico con 36 squadre per Champions League, Europa League e Conference League le partecipanti avranno tutte due partite in più da dover disputare. L'obiettivo, dunque, in un calendario sempre più intasato, sarebbe quello di evitare un ulteriore impegno.