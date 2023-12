Questo sì che è cortomusismo: la metamorfosi di Italiano e dei suoi. In zona Champions con armi diverse

Se con il Verona, la buona sorte e la giornata monstre di Terracciano avevano contribuito a regalare una vittoria tra le meno meritate della storia recente, ieri sera la Fiorentina l'ha messo in pratica eccome il ‘cortomusismo’. Come sottolinea il Corriere dello Sport infatti, oltre a sfruttare il buon momento in avvio la squadra di Italiano ha saputo gestire, senza sbandare stavolta e anzi, adattandosi anche con la linea folta.

La Fiorentina è salita così a quota 30, in piena zona Champions in attesa delle altre, ma soprattutto lo ha fatto con armi del tutto diverse da quelle del primo anno del tecnico. Allora la squadra viola era ben più spettacolare ma anche più scriteriata: una metamorfosi determinante.