Le nostre PAGELLE: Babbo Natale esiste e Beltran ne sa qualcosa, un altro gol pesante. Arthur in campo anche se fosse zoppo. Ikone, ma come si può?

Terracciano: 6 La sua serata inizia e finisce con una parata su Colpani al 31'. Punto, stop. Il tipo di partita che sognano tutti i portieri. Non avrà di certo da togliersi di dosso il sudore.

Kayode: 6 La versione post infortunio dell'ex Gozzano, è molto più cauta, con presidio della zona e poca spinta. Forse ha ancora bisogno di ritrovare smalto prima di poter tornare quello che tanto ha impressionato prima del KO fisico col Cukaricki.

Milenkovic: 6,5 Solido, quando prende posizione, impossibile spostarlo, se non con un fallo.

Ranieri: 6,5 La coppia centrale rischia, quasi, zero. Buon ripiegamento su Colpani nel primo tempo. Poteva risparmiarsi il ‘muro’ fatto nel finale che gli costa un giallo.

Biraghi: 6 Copre quel che basta, qualche cross messo in area, poi ordinaria amministrazione.

Arthur: 7 Ministro del centrocampo per meriti conquistati sul terreno di gioco, dove imposta, dribbla, recupera palla e prende anche falli. Uno di quelli che Italiano farebbe bene a schierare anche se fosse zoppo e dovesse correre con una mazza come sostegno. Mandragora: SV.

Duncan: 6,5 Gara di quantità, fatta di recuperi e chiusure sugli avversari. Si arrende solo nel finale, quando il fisico non lo sorregge più. Amatucci: 6,5 Pochi attimi passati in campo, è vero, ma quanta personalità e che buone giocate. Un bel raggio di sole ci portiamo dietro dalla Brianza.

Ikone: 4 Nemmeno cinque minuti di gioco e si registrano già due sue conclusioni verso la porta del Monza (una buona, respinta dal portiere avversario). Al 9' salta tutti perfino Di Gregorio e pure la sua ombra. E quando non gli resta che depositare dentro per il 2-0, riesce a centrare un avversario a tre metri dalla porta avversaria. Ma come si può? Praticamente la sua gara finisce con quell'errore clamoroso. Sottil: SV.

Barak: 5,5 Un rasoterra dalla distanza, parata dal portiere avversario agevolmente. Pochi spunti, siamo ancora lontani dalle sue prestazioni migliori. Mina: 6 Dany Mota lo sente eccome, la gomitata rifilata all'attaccante del Monza, è da cartellino arancione. Passato un momento di assestamento ce la fa a trovare piazzamento e tempi giusti di intervento.

Kouame: 6 Brillante nel mandare in porta Ikone al 9'. Il francese vanifica però tutto clamorosamente, dopo aver saltato anche Di Gregorio. Qualche accelerazione ogni tanto per dare fastidio agli avversari.

Beltran: 7 Babbo Natale esiste e ha le sembianze del portiere del Monza, Di Gregorio. Il suo assist per l'argentino è il più bel dono che qualcuno potesse fargli. Sta di fatto che per la seconda volta di fila trova un gol che vale tre punti. Sacchi lo ammonisce in maniera inspiegabile. Nzola: 5,5 Gira distante dalla porta del Monza, tiri niente, affondi niente, solo qualche palla difesa e scaricata e un tacco un po' troppo velleitario.

Italiano: 6 Conservativo e cauto come non mai da quando almeno è arrivato a Firenze. Al 55' toglie un trequartista per mettere un centrale difensivo, fatto assolutamente inedito. Onestamente tiene fin troppo in campo Ikone, visibilmente fuori gara dopo il gol sbagliato nel primo tempo. Di buono ci sono i tre punti, di bello, di bellissimo, invece c'è il quarto posto, ancorché momentaneo della squadra.