La Primavera di Galloppa continua ad attrarre estimatori: il Padova punta un terzino classe 2005

L'ottima stagione della Primavera della Fiorentina, con il sogno Scudetto sfumato solo in finale contro l'Inter, ha fatto sì che molti ragazzi della rosa di Galloppa si siano messi in mostra agli occhi di club di Serie B e Serie C.

Scuderi in Serie B?

Tra questi anche Giulio Scuderi, terzino sinistro classe 2005 che potrebbe intraprendere una nuova avventura proprio nel campionato cadetto. Su di lui - riporta Tuttosport - c'è infatti il Padova, neopromosso in Serie B e molto attento a ciò che accade nei vivai italiani. Scuderi in stagione ha collezionato la bellezza di 38 presenze, condite da un gol e quattro assist.