Occasione Valentini per la difesa della Fiorentina. Ma attenzione alla concorrenza in Serie A

La Fiorentina segue qualche profilo anche per aggiustare la propria difesa. E un'occasione potrebbe arrivare proprio dall'Argentina, più precisamente dal Boca Juniors. Nicolas Valentini ha il contratto in scadenza a dicembre 2024 e la Fiorentina continua a seguirlo. Ma non è sola.

C'è concorrenza per Valentini

Secondo quanto aggiunto dal portale del Corriere dello Sport-Stadio, Valentini piace anche a Inter e Lazio in Serie A. L'occasione di mercato ha attratto diversi club nel panorama italiano.