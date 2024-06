Da Martial a Berenguer: c'è margine per il colpo anche tra gli svincolati. E anche la scadenza di Valentini capita a pennello

Il mercato vero e proprio negli ultimi anni è diventato quasi più quello dei parametri zero, onerosi a livello di commissioni e ingaggi e non più colpi realmente ‘a zero’. Il Corriere dello Sport-Stadio passa un po' in rassegna i nomi che potrebbero stuzzicare la mente viola: su tutti Anthony Martial, in uscita dal Man Utd, e Alex Berenguer, dall'Athletic.

Tra sei mesi invece scadrà il contratto con il Boca Juniors di Nicolas Valentini, centrale classe 2001 e seguito già da un paio di estati: la vicina scadenza potrebbe facilitare il lavoro della Fiorentina.