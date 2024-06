Un nuovo jolly per l'attacco di Palladino: la Fiorentina si può inserire tra Oristanio e il Genoa

Nelle idee dell'Inter, Gaetano Pio Oristanio dovrebbe essere pedina di scambio da offrire al Genoa per arrivare al portiere Martinez. Secondo La Nazione però il trequartista classe 2002 sta prendendo un po' tempo e dietro al temporeggiamento potrebbe esserci proprio la Fiorentina. Anche per Oristanio (come per Gaetano) un'ultima stagione a Cagliari, con 2 reti e un impiego crescente da parte di Ranieri.

Nel nuovo sistema di Palladino, il suo spazio sarebbe un po' quello del jolly, tra trequarti ma anche con la possibilità di avanzare in zona area di rigore.