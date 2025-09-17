Nzola: "A Pisa sto bene, voglio aiutare la squadra a salvarsi. Non penso alla Fiorentina, ma il mio obiettivo..."

Tra due giornate la Fiorentina si ritroverà di fronte M'Bala Nzola, attaccante che in maglia viola non ha avuto fortuna, per usare un eufemismo. Proprio lui ha parlato così a SestaPorta.News: “A Pisa sto bene, il gol in Nazionale mi ha dato fiducia. Spero di aiutare la squadra a vincere le partite. Mi sento meglio anche fisicamente, voglio la salvezza e provare e a superare i gol segnati con lo Spezia”.

“Sono concentrato sul Napoli, poi penserò alla Fiorentina”

Poi ha aggiunto: “Ora penso solo al Napoli, poi ci sarà modo di concentrarsi su Fiorentina e Torino. Mi piacerebbe entrare anche a partita in corso, la chiave di certe partite è la concentrazione. Meister è un giovane molto forte, gli ho detto di rimanere sereno perché prima o poi il gol arriverà”.