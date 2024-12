“L'Empoli non è affatto contrario al rinvio della partita di Coppa Italia contro la Fiorentina”. La tesi del club azzurro è stata espressa dal presidente, Fabrizio Corsi, intervenuto su Radio Bruno".

Corsi ha detto in maniera specifica: “Siamo assolutamente disponibili a non giocare, anche se magari possono esserci implicazioni a causa del calendario. Ci sarà un consiglio di Lega alle 14.30, ci adegueremo a quello che verrà fuori”.

Sul fatto accaduto ieri sera, Corsi ha spiegato: “Lo shock è stato tanto anche per me, mi sono informato fin da subito attraverso i nostri medici. L'importante è che il ragazzo sia fuori pericolo, per la sua carriera se ne riparlerà più avanti. Siamo tutti con Bove, il movimento calcistico è in sintonia e spera che tutto si risolva per il meglio”.