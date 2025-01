Biraghi tutto tace. Lui spera nel Bologna per non rimanere prigioniero della situazione

Sembrava in procinto di trasferirsi a Napoli, all'interno di uno scambio con Leonardo Spinazzola. Poi è comparsa la possibilità di raggiungere Vincenzo Italiano a Bologna. Ma siamo al 16 gennaio e ancora Cristiano Biraghi si ritrova ad essere un giocatore della Fiorentina, anche se solo sulla carta, perché in sostanza è fuori rosa (non viene convocato alle partite e non si allena con la squadra).

Tutto tace

Tutto tace su di lui, poco si sta muovendo. L'ex capitano viola spera che si muova una volta per tutte proprio il Bologna che però continua ad essere bloccato in questa operazione da Charalampos Lykogiannis. Senza la cessione del greco non se ne fa di nulla.

Prigioniero della situazione?

Intanto il tempo passa ed è possibile che lo stesso Biraghi possa rimanere prigioniero di questa situazione. Al suo procuratore, spetta l'arduo compito di sbloccare l'impasse trovando una sistemazione che possa andare bene a tutte le parti.