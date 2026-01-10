Il quattro-due-fantasia: ecco la nuova Fiorentina con Solomon e Brescianini. E ora Baldanzi per completare la trequarti

La rivoluzione può già partire perché con i primi due arrivi del mercato di gennaio, Vanoli darà seguito alle mosse già viste con qualche calciatore adattato, nelle ultime settimane. La strada è quella del 4-2-fantasia, che sia un 4-2-3-1 vero e proprio o un qualcosa di molto simile. Ma quello che conta è che la Fiorentina darà spazio a estro e fantasia, secondo il Corriere dello Sport-Stadio.

Il 4-1-4-1 attuale vede sempre Fagioli da perno arretrato, con la new entry Brescianini più avanzato insieme a Mandragora e Gudmundsson e Solomon da ali vere e proprie. Ma non è finita qui, perché il pressing su Baldanzi certifica la volontà di completare la trequarti e dare ulteriori soluzioni. La più offensiva sarebbe proprio con il fantasista di Poggibonsi, al fianco di Solomon e Gud, alle spalle di Kean: a quel punto Brescianini arretrerebbe nei due, con Fagioli. E questa sì che sarebbe una Fiorentina spregiudicata.