Collocolo-Fiorentina? Sarà per un'altra volta, il mediano trova casa a Cremona

Si era parlato addirittura di un'attenzione particolare da parte della Fiorentina su Michele Collocolo, mediano dell'Ascoli messosi in mostra nell'ultima stagione in Serie B. Per il classe '99 ci sarà ancora da crescere e costruirsi in serie cadetta però e infatti la sua prossima destinazione sarà la Cremonese, che punta a risalire nuovamente in Serie A. Non è da escludere magari che la società viola continui a monitorare il suo profilo, trattandosi di calciatore italiano.