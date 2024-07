La Gazzetta dello Sport: Un intrigo tra tre città

Un ampio articolo sul mercato della Fiorentina lo troviamo stamani su La Gazzetta dello Sport.

Il pezzo in questione è intitolato: "Sogno in difesa Intrigo Pongracic I viola ci provano". Sommario: "Il Lecce si è accordato col Rennes per il forte centrale croato sulla base di 15 milioni. Ma Palladino deve sostituire Milenkovic e cerca il colpo. Sono otto gli addii".

Un intrigo

Articolo che inizia così: "Un intrigo tra Lecce, Rennes e Firenze. Al centro c'è Marin Pongracic, difensore croato promesso e sostanzialmente ceduto dal Lecce per una cifra attorno ai 15 milioni di euro".