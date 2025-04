Valeri imprudente e Manganiello lo grazia. Richardson oltre a tutti, un contatto non punibile su Dodô

La partita tra Fiorentina e Parma è stata diretta da Gianluca Manganiello di Pinerolo.

Valeri rischia e…

Nel primo tempo ha dovuto tenere a bada l'istinto ‘da pedatari’ dei ducali. Diverse ammonizioni, con Valeri che, già finito sul taccuino dei cattivi, ha rischiato anche di finire fuori dopo un intervento scomposto (c'è imprudenza) su Pongracic nella parte finale della frazione.

Gol da annullare

Annullato un gol a Richardson per fuorigioco. Il centrocampista viola purtroppo è partito oltre la linea difensiva del Parma, il che ha reso vano la sua conclusione di sinistro che aveva superato Suzuki.

Niente rigore su Dodô

Non c'è rigore per il contatto tra Valeri e Dodô. Il brasiliano entra veloce in area avversaria, ma viene recuperato dal difensore parmense: è spalla contro spalla, quindi non è punibile col penalty.