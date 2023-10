Baldanzi stringe i denti per la Fiorentina, ma difficile che parta titolare: Andreazzoli studia le soluzioni

In casa Empoli tutti gli occhi sono sulle condizioni di Tommaso Baldanzi, talentino azzurro che è uscito infortunato nell'ultima sua partita giocata con la nazionale Under21. Lunedì ci sarà la partita contro la Fiorentina e le sue condizioni rimangono da valutare.

La Gazzetta dello Sport scrive che Andreazzoli spera di poterlo almeno utilizzare a partita in corso, anche se soluzioni alternative non gli mancano. Durante la sosta ha lavorato puntando nel tridente d’attacco su Cambiaghi, come sostituto di Baldanzi, Caputo come punta centrale e Cancellieri che nelle ultime partite è sembrato andare decisamente a un livello superiore agli altri. Ma scalpitano anche Gyasi, che vuole conquistarsi il Ghana per la coppa d’Africa, l’ottimo giovane Shpendi, lo stesso Mattia Destro, cambio naturale di Caputo, e ora anche Daniel Maldini che, dopo aver patito vari guai muscolari, è completamente recuperato e vuole guadagnarsi spazio.