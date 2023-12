FOTO - L'impattante coreografia dei tifosi del Ferencvaros... e il riferimento all'Inferno di Dante

Ieri i tifosi del Ferencvaros, nella gara contro la Fiorentina, hanno realizzato una bella e impattante coreografia, al momento dell'ingresso delle squadre in campo. Un dettaglio, da tradurre dall'ungherese, è molto particolare, nonché un diretto riferimento ai fiorentini presenti.

“Hellish Drama is beginning”, è il significato in inglese del contenuto della scritta. Un riferimento all'Inferno di Dante, natio di Firenze, per colpire la tifoseria viola.

Ecco la coreografia: