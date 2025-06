Una ventina di minuti in semifinale contro il Portogallo, dove era arrivata la rimonta lusitana, e oggi invece tutta la gara in panchina per Robin Gosens che ha visto i suoi compagni della Germania perdere per 2-0 contro la Francia. Reti di Mbappe al 45' e Olise all'84', che regalano così il terzo posto in Nations League alla Francia.