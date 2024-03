L’ex allenatore della Fiorentina Aldo Agroppi ha rilasciato un’intervista al Brivido Sportivo, affrontando varie tematiche di casa viola, dal tecnico Vincenzo Italiano alle mire della squadra gigliata per la stagione in corso e non solo.

‘Italiano non sta allenando una rosa zeppa di campioni eppure è a battagliare su tre fronti’

“Con la Fiorentina arrivata a questo punto, Firenze non solo deve sperare in un trofeo, deve crederci. Ne sarei molto felice, perchè Firenze merita di festeggiare dopo tanti anni. Occorre però far lavorare con serenità. Leggo troppe critiche a Vincenzo Italiano, si è passato il segno. Fare l’allenatore mette sotto pressione, lui sta facendo il massimo e anche se qualche punto in campionato è stato buttato via, è davvero difficile chiedergli di più. Non sta allenando una rosa zeppa di campioni, eppure l’anno scorso ha ottenuto due finali, perse immeritatamente. Anche quest’anno è a battagliare su tre fronti: non mi pare poco!”

‘Commisso non fa mancare niente ma deve circondarsi di persone che sanno veramente di calcio’

“Bisogna saper scegliere i giocatori giusti. Se davvero si vuole vincere servono i migliori, altrimenti la squadra sarà sempre buona, ma non ottima. Meglio prendere pochi grandi giocatori che tanti mezzi e mezzi, senza i quali non si fa mai il salto di qualità. Prendere 4 campioni anziché 8 buoni calciatori. Commisso può non stare simpatico ma non fa mancare niente. Semmai il presidente dovrebbe circondarsi di persone che sanno di calcio veramente. Dirigenti che sappiano trattenere i migliori, anzichè cederli”.