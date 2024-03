Il procuratore Andrea D'Amico è stato anche l'agente di Vincenzo Italiano e ora gestisce Filippo Terracciano, difensore passato al Milan nel mercato di riparazione dopo essere stato anche nel mirino della Fiorentina. L'agente ha parlato a Radio Bruno, di seguito le sue dichiarazioni più significative.

"Conosco benissimo e apprezzo come persona e allenatore, ha fatto benissimo come tecnico. La sua risposta vuol dire tutto e niente, che sia contento di rimanere così come di cambiare e solo lui può sciogliere i dubbi. Ha fatto molto bene alla Fiorentina, l'allenatore è stato sempre protetto e penso che sia l'ambiente ideale per lui. Italiano credo che gradisca questo tipo di attenzioni, so che Barone e Pradè si fanno sentire ogni giorno al Viola Park e questo è un valore aggiunto per una società. Il Viola Park è un progetto fantastico, il più bel progetto al mondo che io abbia mai visto, per qualità sotto tanti punti di vista. La Fiorentina è una realtà importantissima, auguro a questa società e ai tifosi di avere adesso lo stadio che meritano, è impossibile che in Italia non si riesca avere uno stadio".

‘La proprietà viola una manna dal cielo, i fiorentini non devono farsela scappare’

“Italiano è un ragazzo molto applicato e intelligente ed è già cresciuto molto rispetto a quando era calciatore, ha tutti i mezzi per fare bene. Il calcio oggi ha scardinato tante gerarchie, non vedo tutte queste grandi squadre in confronto alla Fiorentina; quella viola è una grandissima proprietà, che è superiore a molte altre. Il Napoli lo scorso anno ha vinto lo scudetto e non ha un centro sportivo di proprietà. I fiorentini non devono far scappare questa proprietà, è una manna. Tante volte si dimentica che il posizionamento di una società è dato da tante cose, vero che ci sono tradizione e bacino d'utenza, ma ricordo che il Manchester City era sempre stata la seconda squadra di Manchester”.

Infine, il retroscena di mercato su un proprio assistito

“Filippo Terracciano è stato vicinissimo alla Fiorentina, ho dovuto dire anche un paio di bugie. Purtroppo poi il Verona era già troppo avanti col Milan ma il calciatore vi garantisco che è stato davvero molto vicino alla Fiorentina”.