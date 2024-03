Antonio Di Gennaro ha parlato a Lady Radio spaziando tra vari temi di casa Fiorentina, dal futuro di Italiano, alla stagione in corso della squadra viola fino ad alcuni singoli.

“Può essere l’ultimo anno di Italiano a meno che la squadra faccia un salto di qualità e venga potenziata per le ambizioni di un allenatore che credo abbia anche varie proposte. La squadra a gennaio non è stata rinforzata a dovere, visto anche l’esterno che il tecnico cercava. Normale che Italiano abbia espresso il parere di voler alzare il livello, ma credo che anche la famiglia Commisso voglia ambire a qualcosa di diverso. L’organico però deve essere potenziato per il prossimo anno, alzando il livello qualitativo. Italiano deve migliorare in vari aspetti della gestione della gara, ma quando si sbagliano 5 rigori…quanti punti si perdono? Pesano tanto, a livello morale e non solo”.

“Fino a due mesi fa la squadra era quarta, poi è stata discontinua ma ha avuto anche sfortuna, anche nell’ultima gara con la Roma pareggiata a tempo scaduto. Le Coppe sono un obiettivo importante. La Fiorentina però con la testa non giusta può andare in contro a risultati strani; serve ritrovare continuità nella partita che può permetterti di tornare a due finali. L’Aston Villa è forte ma la finale sarebbe una partita a sé. Sarebbe bello tornare all’ultimo atto di un torneo europeo, dispiace per come si è perso col West Ham lo scorso anno”.

“La squadra funziona meglio ora giocando spesso quasi senza mediani, con Beltran più nel vivo del gioco, l'argentino è stato un buon acquisto. È arrivato Belotti che è motivato a rilanciarsi anche in vista dell'Europeo. A livello di esterni offensivi la squadra è mancata parecchio, Italiano aveva chiesto un esterno e se fosse arrivato Gudmundsson le cose sarebbero state diverse. Lo scorso anno da febbraio ad aprile la squadra ebbe una svolta positiva e mi auguro che si possa ripeterla. La Fiorentina è arrivata ai suoi traguardi giocando un calcio preciso, poi ha saputo anche modificarsi e vincere alcune gare sporche”.