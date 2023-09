Parole al media ufficiale della Fiorentina per il tecnico viola Vincenzo Italiano, alla vigilia del match con l'Atalanta:

"Ci mancavano i nazionali che chiaramente in questo periodo sarebbe stato meglio avere, per accelerare l'inserimento. Però abbiamo lavorato bene queste due settimane per mettere a punto qualcosina per una partita complicata, contro un avversario che ha bisogno di molta attenzione.

I nazionali? Stanno tutti bene, purtroppo sarebbe meglio averli ma ci si adegua. Sono arrivati tutti carichi e domani li abbiamo tutti a disposizione.

Mina? Sono molto dispiaciuto perché stavamo lavorando con lui e proseguendo un percorso per inserirlo pian piano e invece lo perdiamo. Perdiamo un calciatore importante che stavamo mettendo in condizione per renderlo affidabile fisicamente e purtroppo è andata così.

Le partite con l'Atalanta? Sono state sempre gare di altissima qualità e intensità, l'Atalanta di questi anni ti stimola su ritmi forti. Mi aspetto un'altra partita combattuta. Hanno cambiato anche loro tanto, come tutte le squadre. Anche loro entreranno nelle coppe ed è sempre una squadra temibile, con un allenatore che gli ha dato un'impronta incredibile in questi ultimi anni. Sarà un banco di prova difficoltoso.

A parte il risultato, che è importante, dobbiamo tornare a fare prestazione. Nell'ultima gara non ci siamo espressi come sappiamo, dobbiamo riscattarci, continuare a credere in quello che si fa. Dobbiamo giocare bene per vincere".