Ikoné e Barak: ci siamo? Prima chiamata dietro l'angolo e nuove risorse per Italiano

Sono due degli assenti più pesanti di questo avvio di campionato: Jonathan Ikoné e Antonin Barak. Una botta all'anca e un virus fastidioso li hanno tenuti fuori per tutta la parte iniziale di stagione, anche del ritiro per quanto riguarda il ceco. Secondo quanto riportato da Radio Bruno però, il periodo d'assenza potrebbe essere giunto al termine e per loro la prima convocazione è dietro l'angolo: impossibile immaginarseli titolari ma intanto Italiano ritroverebbe due risorse in più.