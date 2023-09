Il retroscena su Jovic: il Milan l'ha cercato... come decima scelta

E' durato appena un anno il rapporto tra Luka Jovic e la Fiorentina: un anno solo ma sufficiente per farlo bocciare da Vincenzo Italiano, dopo i 6 gol appena segnati in Serie A oltre ai 7 tra Coppa Italia e Conference. In extremis di sessione estiva l'ha scelto il Milan come attaccante di riserva di Giroud e il serbo si è ritrovato improvvisamente in lotta per lo scudetto e in Champions League. Secondo Calciomercato.com però, i rossoneri sono arrivati a lui con la… decima scelta, dopo un'estate intera passata dietro ai vari Scamacca, Morata, Thuram e Taremi. Ma anche Broja, Ekitike, Rafa Mir, Willian José e Daka. Tutti tentativi a vuoto, fino a Jovic che aspettava solo una chiamata, fuori ormai dai programmi della Fiorentina.