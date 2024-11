Maignan fa il miracolo su Kean all'ultimo secondo e l'Italia butta via il primato del girone perdendo contro la Francia

Esordio da rimandare per Comuzzo, una mezz'oretta scarsa invece per Moise Kean nel secondo match della tranche di novembre per l'Italia: gli azzurri hanno perso per 3-1 contro la Francia, in una gara in cui bastava addirittura la sconfitta ma con un solo gol di scarto. Particolare l'occasione proprio allo scadere del recupero per l'attaccante della Fiorentina, con un gran sinistro scaricato verso la porta ma deviato da Maignan: sarebbe valso il primato del girone.

Gara decisa invece dalla doppietta di Rabiot, con due colpi di testa a inizio gara e a metà ripresa; Francia che era andata sullo 0-2 con la punizione di Digne deviata in porta da Vicario mentre Cambiaso aveva riaperto la gara, però inutilmente.